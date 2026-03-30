Élu officiellement maire, Arnaud Deslandes mis au défi du changement de méthode

Lors de la séance d’installation du nouveau conseil municipal lillois, le maire de Lille a été élu sans surprise par son équipe renouvelée à la tête de la ville. S’il entend poursuivre la politique menée depuis un an, il devra faire face à une opposition insoumise « intransigeante » qui compte scruter de près chaque délibération.

Arnaud Deslandes reçoit l'écharpe de maire, lors du conseil municipal d'installation le 27 mars à Lille Photo : Matthieu Slisse / Mediacités

Un hôtel de ville devant lequel on fait la queue pour pouvoir assister au conseil municipal. Une salle pleine à craquer avec des habitants debout, derrière quelques dizaines de sièges pris d’assaut, et qui suivent le déroulé sur des écrans, comme s’ils regardaient un match de foot. C’est la scène assez inhabituelle qui s’est déroulée le vendredi 27 mars. Pourtant, ce qu’ils s’apprêtent à suivre n’a rien d’original, ni d’un événement à suspense. C’est un conseil d’installation en bonne et due forme, un moment dont l’issue est déjà connue à l’avance : l’élection officielle d’Arnaud Deslandes comme maire de Lille.

Seulement, en appelant leurs soutiens à se rassembler une heure plus tôt Porte de Paris pour les accompagner dans leur première entrée à la mairie, les insoumis en ont fait un moment politique. Après avoir chanté « On est là, même si [Arnaud] Deslandes ne le veut pas nous on est là », les sympathisants insoumis rangent leurs drapeaux et pénètrent dans l’enceinte de l’hôtel de ville. « C’est la maison du peuple, c’est notre maison », murmurent‐ils au moment de passer la porte, surveillée par des policiers municipaux en nombre, avant de rejoindre les nombreux soutiens socialistes, et la poignée de soutiens écologistes et “Faire respirer Lille” déjà installés dans la salle.

C’est une assemblée sensiblement différente de celle du mandat 2020–2026 qui prend place solennellement dans le carré Pierre Mauroy. Le groupe insoumis, composé de dix élus, siège sur une rangée entière. Certains d’entre eux arborent un keffieh palestinien. Les écologistes et les socialistes sont désormais assis c …

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Modifié le

Temps de lecture : 7 minutes

Favorite

Par Eden Sakhi Momen

1 / ?