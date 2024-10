« Un quartier qui peut faire peur au premier abord » : à Lyon, la discrète transformation des États‐Unis

Populaire et métissé, ce secteur du 8e arrondissement de Lyon, connu entre autres pour son « marché sauvage », compte parmi les plus précaires de la ville et pâtit d’une réputation « craignos » qui lui colle au crépi. Des initiatives solidaires luttent toutefois contre cette image et commencent à modifier la physionomie des « États ».