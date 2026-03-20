Entre va‐tout et sauve‐qui‐peut, le chemin de croix de Jean‐Michel Aulas à Lyon

Jean‐Michel Aulas n’est pas superstitieux. Pour son dernier événement de campagne, le candidat de la droite et des macronistes à la mairie de Lyon avait convié ses partisans à se rassembler dans une brasserie de la place des Terreaux pour suivre le match de l’Olympique lyonnais face au Celta Vigo, en huitième de finale de la Ligue Europa. Une façon de ressusciter son aura d’ancien patron de club de football et le souvenir de l’OL triomphant des années 2000, régulièrement célébré au balcon de l’hôtel de ville voisin. Las ! Les Gones se sont inclinés 2 à 0 face à l’équipe espagnole. Quand ça ne veut pas…

Avant même le coup de sifflet final, ce dernier baroud d’honneur a produit un contraste saisissant avec la confiance du camp adverse. Après avoir