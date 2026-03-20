Entre va‐tout et sauve‐qui‐peut, le chemin de croix de Jean‐Michel Aulas à Lyon

Devancé par Grégory Doucet, l’homme d’affaires, candidat de la droite et des macronistes, tente depuis dimanche dernier d’inverser la tendance en cognant sur l'alliance de son adversaire écologiste avec LFI. Mais, même au sein de son équipe, certains n’y croient déjà plus.

Jean-Michel Aulas, le 19 mars 2026. Photo : N.Barriquand/Mediacités.

Jean‐Michel Aulas n’est pas superstitieux. Pour son dernier événement de campagne, le candidat de la droite et des macronistes à la mairie de Lyon avait convié ses partisans à se rassembler dans une brasserie de la place des Terreaux pour suivre le match de l’Olympique lyonnais face au Celta Vigo, en huitième de finale de la Ligue Europa. Une façon de ressusciter son aura d’ancien patron de club de football et le souvenir de l’OL triomphant des années 2000, régulièrement célébré au balcon de l’hôtel de ville voisin. Las ! Les Gones se sont inclinés 2 à 0 face à l’équipe espagnole. Quand ça ne veut pas…

Avant même le coup de sifflet final, ce dernier baroud d’honneur a produit un contraste saisissant avec la confiance du camp adverse. Après avoir

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 6 minutes

Favorite

Par Nicolas Barriquand, avec Mathieu Périsse

1 / ?