A Lyon, la victoire en trompe‑l’œil de l’écologiste Grégory Doucet

Attention à la gueule de bois ? Ce dimanche 22 mars, il est un peu plus de 20h30 quand les premières estimations donnent Grégory Doucet vainqueur de son duel face à Jean‐Michel Aulas, avec environ 54 % des suffrages contre 46 % pour l’ancien patron de l’Olympique lyonnais. L’écart ne cessera ensuite de se resserrer au fil de la soirée, au point que le candidat de la droite et des macronistes annoncera déposer un recours [lire plus bas]. Mais pour l’heure, les partisans du maire écologiste massés dans une brasserie du quartier de la Part‐Dieu exultent.

« Quel énorme soulagement ! », lâche le député écologiste Boris Tavernier qui confie avoir pris peur en voyant Poitiers, Clermont‐Ferrand et d’autres villes basculer à droite. « C’est le résultat d’une super belle campagne, poursuit le parlementaire. Nous, on avait un programme. En face, ils n’avaient que des éléments de langage. Et la honte était de leur côté, dans