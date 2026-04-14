A Thizy‐les‐Bourgs, une extrême droite banalisée au pouvoir

Pur produit du Rassemblement national, Rémi Berthoux a fait basculer la bourgade du Haut Beaujolais de près de 6000 habitants, fief historique du centriste Michel Mercier. Une première mairie dans le Rhône pour l’extrême droite, conquise en surjouant l’ancrage familial, en surfant sur des scandales locaux et en gommant l’étiquette partisane du nouveau maire.  

Le nouveau maire de Thizy-les-Bourgs, Rémi Berthoux, membre du Rassemblement national. Montage : NB/Mediacités.

Le toboggan envahi par la végétation ne plonge plus que dans des bassins vides, couverts de mousse. Devant l’ancienne piscine de Thizy, construite dans les années 1960 et fermée au début des années 2000, Jean (le prénom a été modifié) promène son chien. A bientôt 85 ans, il marche encore plusieurs kilomètres par jour, n’a pas sa langue dans sa poche, mais préfère rester anonyme, « pour éviter de faire jaser les voisins ». Depuis quelques années, la mairie envisage une requalification du site. Peut‐être pour y mettre un circuit de vélo pour les jeunes. Ou bien un parcours santé. Ou une ginguette. Mais sans plongeoir ni pédiluve, regrette le retraité qui se remémore avec gourmandise les après‐midis passés à se dorer au soleil au bord de l’eau…

C’était alors une époque « un peu bénie ». Une époque où les usines de textile faisaient encore vivre une bonne partie du Haut Beaujolais. Le retraité a même connu les dernières heures de gloire de la Manufacture, dont

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Publié le

Temps de lecture : 9 minutes

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Par Mathieu Périsse

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