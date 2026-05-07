A la barre, des sanglots semblent troubler sa voix. Mais on se prend à douter : fausses factures, faux devis, fausse mise en concurrence… Et si les larmes de Karim M’Barek aussi étaient factices ? Au deuxième jour de son procès pour corruption, l’ancien directeur administratif et financier de la faculté de médecine Lyon‐Sud n’a en tout cas pas tourné autour du pot. Au président du tribunal qui lui demande s’il a bien mis en place un système de rétrocommissions occultes adossées aux marchés publics qu’il distribuait à des entreprises prestataires de la faculté, il répond : « Oui, absolument. »

Karim M’Barek était le chef d’orchestre d’un récital délictueux pour lequel neuf autres prévenus – les entreprises qui lui ont versé des pots‐de‐vin – comparaissent du 5 au 7 mai devant le tribunal correctionnel de Lyon. La justice a identifié environ 1,5 million d’euros de dépenses ayant