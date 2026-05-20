L’État renâclerait à faire la lumière sur les ingérences israéliennes pendant les municipales, selon Le Canard enchaîné.

Le Canard enchainé vient de jeter un sacré pavé dans la mare. Dans son édition du 20 mai, il révèle que le rapport censé faire le point sur les opérations de manipulation électorale visant des candidats LFI et orchestrées depuis Israël aurait « été caviardé et remisé dans un tiroir ». Les membres du Réseau de coordination et de protection des élections, chargé du dossier, se seraient réunis le 5 mai à ce sujet. Et depuis ? Pas de nouvelles sur ce rapport censé être rendu public.

Le palmipède révèle également que Viginum aurait remis à la DGSE (renseignement extérieur) et à la DGSI (renseignement intérieur) un document « plus fourni encore » sur BlackCore, l’entreprise israélienne identifiée derrière l’opération. Un « comité opérationnel de lutte contre les manipulations de l’information » aurait eu lieu le 13 mai à ce sujet, indiquent nos confrères, qui s’étonnent autant des lenteurs des « flics du contre‐espionnage » que de la justice. Selon eux, aucune enquête n’aurait encore été ouverte « sur l’étrange boîte israélienne » proche du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou.

Le ministre de l’Intérieur interpellé

Rebondissant sur ces révélations, le député LFI François Piquemal, visé par ces manœuvres lors de sa défaite aux municipales à Toulouse, a interpellé le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, ce mercredi 20 mai 2026. « Face à ces faits d’une extrême gravité pour la souveraineté démocratique …