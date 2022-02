«Je ne viens plus qu’ici », explique Léa, 30 ans. Jusqu’ici cliente régulière des grandes enseignes de fast-fashion - littéralement “mode rapide” à l'obsolescence savamment programmée -, cette habitante de Marquette-lez-Lille a échangé 127 vêtements chez Greendy Pact en 2021. Cette boutique de troc de vêtements féminins (dont le nom est tiré de la contraction de green et trendy (vert et à la mode), installée au 135 rue Pierre Mauroy à Lille, a séduit 2 000 clientes depuis sa création voici tout juste deux ans.

Un comptoir-caisse, des décorations florales, deux cabines d’essayage, des vêtements de saison, rangés par taille sur des portants, des murs colorés, un parfum d’huiles essentielles et de la musique pop, rythmée, mais pas trop. Au premier abord, rien ne permet de prédire la spécificité de Greendy Pact. « J’ai voulu reprendre les codes des boutiques classiques et les appliquer à la seconde main, explique Camille Courmont, la créatrice du concept, qui travaillait auparavant dans une agence de communication. L’objectif est vraiment de conserver ce plaisir de faire du shopping. »

« Découvrir ce magasin m’a convertie à la seconde main »

« Vinted , ça me gonflait, il fallait sortir faire des colis tous les trois jours, se souvient Léa qui pousse désormais la porte de la boutique lilloise entre deux et quatre fois chaque mois. Ici tout est plus simple ! » Un constat que partage Hélène, 55 ans : « Découvrir ce magasin m’a convertie à la seconde main. Les pièces sont bien sélectionnées, bien rangées par tailles et il y un fort turnover. Il est très rare que je ne trouve rien. » Grande habituée de la boutique, Hélène, vient à heures fixes chaque mercredi et vendredi. Elle a troqué 260 pièces en 2021.

Pour qu’un vêtement soit échangé, il doit être en bon état, sans trous, sans bouloches et de saison. Une fois la pièce déposée, la cliente récupère un jeton virtuel troquable contre n’importe quelle pièce du magasin. « C’est un nouveau rapport au vêtement puisqu’on ne peut pas savoir sur quoi on va tomber », confie Camille Courmont. « A l'inverse, ça peut nous amener à des pièces de certaines formes ou couleurs vers lesquelles on ne serait pas allé spontanément », complète Perrine, qui pénètre pour la première fois dans la boutique. « Évidemment, il faut penser à venir avec une pièce à échanger. C’est un automatisme à prendre, mais les clientes s’y font très vite », juge Camille Courmont.

Si les échanges ne sont pas gratuits (comptez 4 euros par troc ou 179 euros pour l'abonnement annuel), Léa voit dans ce fonctionnement une grande source d’économie. Hélène complète : « Je n’achète quasiment plus rien de neuf, sauf pour certaines grandes occasions. Et quand j’achète ailleurs, j’y réfléchis à deux fois. »

Six tonnes de vêtements troquées en 2021

Alors, si on se mettait à troquer au lieu d’acheter ? Le troc permet de stabiliser la taille de sa garde-robe et d’installer un cycle dans la vie des vêtements. Et ce avec une empreinte carbone faible, contrairement à l’envoi de colis Vinted. Mais le fonctionnement 100% physique de Greendy Pact réduit l’ampleur des échanges. En 2021, 15 000 pièces ont été troquées dans la boutique lilloise. En comptant 400 grammes en moyenne par vêtement, cela équivaut à six tonnes de vêtements échangés. Une goutte d’eau face aux… 500 000 tonnes mises sur le marché en France chaque année, selon l’éco-organisme Refashion.

De nombreux enseignements sont néanmoins à tirer de l’expérience Greendy Pact. Malgré un lancement freiné par les confinements, l’entreprise est déjà à l’équilibre au bout de deux ans. L’écrasante majorité des vêtements déposés trouvent preneur et rares sont ceux qui sont finalement donnés à La Croix Rouge. « À la boutique, je suis toujours ravie quand je vois des dames qui portent des robes que j’ai troquées, illustre Hélène, cliente de la première heure. Ça me fait plaisir de voir mes anciens vêtements trouver une seconde vie. »

Objectif : un milliard de litres d’eau économisés d’ici 2025

Chez Greendy Pact, la clientèle est très variée, de l’étudiante de 18 ans à la retraitée de 73 ans, ajoute Camille Courmont, « et avec la mode actuelle du vintage, c’est parfait parce que les toutes jeunes se réjouissent de trouver les vestes dont les plus âgées ne veulent plus. »

Sur leur compte client en ligne, les troqueuses peuvent mesurer leur impact en estimant le nombre de litres d’eau économisés en échangeant leurs vêtements au lieu de les acheter neufs. Sachant que la fabrication d’une pièce nécessite en moyenne 5 000 litres d’eau, ce sont 75 millions de litres qui ont pu être économisés par les échanges dans la boutique lilloise en 2021. L’objectif de Greendy Pact est d’atteindre le milliard de litres d’ici trois ans.

Pour être à la hauteur de cette ambition, une seule boutique sera insuffisante. « L’objectif est de créer un réseau national », confie Camille Courmont. L’enjeu sera de ne pas dévoyer l’idée originelle en l’étendant dans la France entière. « L’échange par correspondance, c’est déjà une demande de certaines de nos clientes, surtout celles qui n’habitent pas à Lille et qui peuvent venir moins souvent, détaille l'entrepreneure. Mais c’est un positionnement assumé, une valeur ajoutée. Si je passe en digital, je deviens l’équivalent de Vinted et ce n’est absolument pas le but. »

La créatrice de Greendy Pact reste parfaitement lucide sur l’impact de son initiative. « On pourra faire tout ce qu’on voudra en matière de seconde-main, le problème se situe en amont avec les grandes marques qui surproduisent », considère-t-elle. Comme à chaque fois sur les sujets environnementaux, la seule solution de long terme est un changement global du système.

C’est ce à quoi œuvre le Green Fashion Hub, un collectif de 300 marques engagées pour une mode plus durable et circulaire, né à Roubaix. Pour Annick Jehanne, sa présidente « quand on leur dit moins aux enseignes, elles pensent tout de suite à moins de profits. Mais elles vont bientôt découvrir qu’elles vont être obligées de vendre des services autour des produits en boutique et plus seulement des vêtements. »