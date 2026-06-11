A Lille, les résultats très prometteurs d’un programme d’accompagnement des hommes violents

Dans les pages de Libération et du magazine du Monde, au JT de TF1, dans la matinale de France Inter, et même sur les ondes de Radio Canada : c’est un dispositif lillois qui fait très régulièrement parler de lui ; surtout aux alentours du 25 novembre, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Son nom : le CAP, pour centre d’accompagnement et de prévention des auteurs de violences conjugales et intrafamiliales.

Depuis son ouverture en 2022, la structure cherche à mettre à profit de la période de placement sous contrôle judiciaire, soit l’intervalle entre la garde à vue et le jugement correctionnel. L’objectif est de favoriser, le plus tôt possible, une réflexion sur les faits. « Il n’y a pas d’accompagnement des victimes sans accompagnement des auteurs, pose Caroline Alirol, directrice du service de contrôle judiciaire et d’enquêtes (SCJE) de Lille. Pour lutter contre les violences conjugales, il faut agir des deux côtés à la fois : côté victime, pour briser l’emprise, côté auteur, pour prévenir la récidive. »

Si ces mots ont l’apparence de l’évidence, il leur aura fallu du temps pour s’incarner en actes. En France, la mise en place de mesures d’accompagnement – autrement dit de soins – à destination des hommes violents est toute récente… et reste encore à harmoniser. Point encourageant : l’action renforcée …