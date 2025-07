Pair‐aidance en psychiatrie : « Un pas après l’autre »

Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités. Cette fois-ci : notre enquête de solution sur l'essor de la pair-aidance en psychiatrie ou quand d'anciens patients accompagnent dans leurs parcours de soins celles et ceux qui sont hospitalisés.

(cliquez sur le dessin pour l’afficher en grand)

On les appelle les pairs‐aidants, et ils seraient entre 200 et 300 à exercer aujourd’hui, en France, dans les établissements hospitaliers dédiés à la santé mentale. La semaine dernière, vous avez pu lire sur Mediacités une enquête de solution sur ces anciens patients qui mettent leur expérience au service de personnes hospitalisées en psychiatrie. Accompagnateurs, soutiens mais aussi interlocuteurs à la fois des soignés et des soignants, ils œuvrent au rétablissement de ceux qui les suivent de quelques mois ou de quelques années. « Ne pas se concentrer sur le passé de la maladie mais sur l’avenir de la personne », résumait une paire‐aidante dans notre article.

A Lyon, l’hôpital du Vinatier est à l’avant‐garde du développement de la pair‐aidance avec un diplôme qui forme une trentaine de ces soignants d’un nouveau genre par an. Mais si les résultats de cette approche sont unanimement salués – elle permet de faire baisser le taux de ré‐hospitalisation et le recours à la violence institutionnelle, comme la contention ou l’isolement -, elle souffre encore d’une manque de reconnaissance officielle. Le ministère de la Santé planche toutefois sur la définition d’un statut professionnel.

Retrouvez ci‐dessous l’enquête qui a inspiré Twister.

Chaque semaine, Twister pose son regard sur une enquête précédemment publiée dans les pages de Mediacités Lyon. Pour découvrir l’humour et le coup de crayon de notre talentueuse dessinatrice, faites donc un tour sur son site ou sur son compte Instagram.

Votre soutien a de l’impact ! Chez Mediacités, nous nous engageons à vous offrir des informations exclusives et indépendantes chaque semaine. Pour permettre à nos journalistes de poursuivre leurs enquêtes approfondies, nous avons besoin du soutien de nos lectrices et nos lecteurs. Devenez acteur de la révélation d’informations d’intérêt public en faisant un don (défiscalisable à 66 %). Votre soutien nous permet de maintenir un journalisme de qualité et de faire vivre le débat public en toute indépendance.