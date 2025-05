Dans l’espace public, nos loisirs, nos équipements culturels ou sportifs… Les inégalités de genre se glissent partout, souvent de façon invisible. « Sous prétexte que les écoles, les skateparks ou les musées sont accessibles aux garçons comme aux filles, on s’imagine que c’est égalitaire. Mais en allant sur le terrain, en regardant les données, on se rend souvent compte que ce n’est pas le cas. Il est nécessaire de percuter l’illusion de l’égalité », affirme Christelle Wieder, adjointe en charge du droit des femmes et de l’égalité de genre à la mairie de Strasbourg. Et les chiffres lui donnent raison. Sur les terrains multisports et les skateparks, par exemple, 95 % des usagers sont des hommes.

C’est pour documenter ces biais de façon concrète que certaines municipalités choisissent d’examiner leurs décisions budgétaires à travers une grille nouvelle : la budgétisation sensible au genre (BSG), une méthode élaborée en Australie dès 1984.

Mediacités s’est penché sur la nature …