Dans une ruelle du centre‐ville de Bron, à une centaine de mètres de la mairie, « Le Jardin » a ouvert ses portes en novembre 2022. Dans ce « centre de santé communautaire et planétaire », six médecins, deux assistantes médicales, deux coordinatrices et une médiatrice réinventent la façon d’exercer la médecine de ville. Le principe ? Miser sur la participation des patients au fonctionnement du centre – via leur présence au conseil d’administration et la construction d’ateliers-discussions – et développer une approche du soin dans laquelle la santé est interconnectée à l’état de l’environnement. Autrement dit : saisir les conséquences du changement climatique et des pollutions diverses sur la santé de tous.

Dans les locaux fraîchement rénovés du Jardin, les actes réalisés par les praticiens relèvent de la médecine générale, de la gynécologie ou de la pédiatrie. « Nous avons cherché un local dans la métropole pendant très longtemps, confie Gwenaëlle Ferré, l’une des coordinatrices du centre. La tension est énorme et nous avions un petit budget. » L’équipe a finalement atterri à Bron suite à la proposition de l’hôpital du Vinatier de partager les murs d’un centre médio‐psychologique déjà sur place, en échange de la prise en charge des patients.

« Le Jardin » compte parmi les 90 centres de santé de l’agglomération lyonnaise. Dans ces structures, la médecine s’exerce de manière collective et sur une base salariale. Ces structures recouvrent toutefois des