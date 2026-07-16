L’agence d'urbanisme Auran a dévoilé son étude décennale sur les déplacements en Loire-Atlantique, à Saint-Nazaire et à Nantes. Leur nombre a baissé de 4,1 à 3,6 en moyenne par personne et par jour.

C’est un ballet qui prend place chaque jour aux abords du pont Anne‐de‐Bretagne, entre palissades et grilles de chantier. La circulation automobile y est prohibée, sauf dans un sens, sur le quai de la Fosse. Celle des tramways est coupée, avant l’ouverture des lignes 6 et 7 qui franchiront à terme la Loire. Les piétons et les cyclistes se croisent, avec un marquage au sol jaune, temporaire, balisant leur route. Le pont en travaux concentre en un lieu tous les modes de transport utilisés par les Nantais ainsi que leurs évolutions passées et à venir.