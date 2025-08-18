Ville et automobile : le lent recul de la voiture individuelle à Toulouse

La part modale de la voiture diminue depuis les années 2000 au profit de la marche à pied et des transports en commun et du vélo. Pour les habitants de la périphérie toulousaine, elle reste malgré tout une nécessité.

Voiture sur périf toulouse juin 2025

En 2015, quand Bigflo et Oli chantaient « Le‐le le bouchon, le‐le le bouchon, on roule, on tourne, on tousse dans le bouchon », les Toulousains perdaient 35 heures par an dans les embouteillages, selon le classement de l’application de navigation Inrix. Dix ans plus tard, l’application Tom Tom estime à 65 heures le temps perdu par les usagers de la route…

En janvier 2024, l’Agence d’urbanisme de l’agglomération toulousaine (AUAT) a mesuré finement le problème à l’échelle de l’aire toulousaine. D’après ses observations, c’est l’Ouest toulousain et l’axe L’Union‐Castelmourou qui sont les plus impactés aux heures de pointe, le matin et en fin d’après‐midi.

Cette embolie est causée par la convergence des travailleurs chaque matin vers les zones d’emploi de la Ville rose et par leur départ en fin de journée. Sur les 624 000 actifs de la zone d’emploi de Toulouse, en 2022, 60 % travaillaient dans une commune autre que leur commune de résidence, selon l’Insee, et 70 % se rendaient à leur travail en voiture …

Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

Favorite

Par Gael Cérez