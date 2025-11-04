Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités. Cette fois-ci : notre article « Veracités » (la rubrique fact-checking de notre journal) sur l'aspiration de Jean-Michel Aulas à rester vice-président de la Fédération française de football en cas de victoire à l'élection municipale.

Jean‐Michel Aulas a prévenu les Lyonnais : s’il devient leur prochain maire, il n’abandonnera pas son mandat de vice‐président de la Fédération française de football (FFF). Mais peut‐on rester numéro 2 de la plus importante fédération sportive du pays tout en dirigeant la troisième ville de France ? C’est la question que nous a posée un lecteur de Mediacités la semaine dernière dans notre rubrique Veracités, à laquelle nous avons répondu par un article détaillé.

Si, juridiquement et sous certaines conditions, rien ne fait obstacle au cumul auquel aspire l’ancien patron de l’Olympique lyonnais – celui‐ci a saisi la cellule déontologique de la FFF en septembre dernier pour s’en assurer -, cette perspective pose un certain nombre de questions. En termes d’images pour la fédération, de conflit d’intérêts – terrain miné pour l’homme d’affaires qu’est « JMA » – et tout simplement de disponibilité. La vice‐présidence déléguée de la FFF n’est pas un titre honorifique mais relève bien d’une « fonction opérationnelle » selon… Jean‐Michel Aulas lui‐même, dans une archive vidéo exhumée par Mediacités.

