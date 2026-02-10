Enfants à la rue, à Lyon : « Cette nuit, c’est ma chambre »

Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une ou des publications de Mediacités. Cette fois-ci : notre dossier sur les enfants sans-abri qui trouvent refuge dans des écoles de Lyon.

(cliquez sur le dessin pour l’afficher en grand)

Plus d’un millier d’enfants dans une cinquantaine d’établissements. Depuis 2014, le collectif Jamais sans toit met à l’abri des élèves sans domicile et leurs familles dans des écoles de la ville de Lyon (consultez les cartes que nous avons publiées sur le sujet). De fait, le mouvement, qui rassemble des parents d’autres élèves et des enseignants mobilisés, est devenu « un rouage » du dispositif d’hébergement d’urgence et pallie les défaillances des pouvoirs publics, à commencer par l’Etat. Cet hiver, entre 300 et 400 enfants vivraient dans le Grand Lyon sans adresse d’après Jamais sans toit.

Parmi eux : Mohamed et Kylian, 6 et 7 ans, scolarisés à l’école Michel Servet, dans le 1er arrondissement de Lyon. Avec leur mère Ada, originaire de Guinée et arrivée en France au printemps dernier, ils ont dormi, pendant des semaines, dans leur établissement. A partir de la rentrée de septembre 2025, le photographe Antoine Boureau et la journaliste Estelle Levresse ont suivi leur quotidien, entre démarches administratives fastidieuses, débrouille pour se nourrir, se soigner et trouver des petits boulots, et entraide, de la part de parents d’élèves notamment. Le récit de la vie d’Ada et ses fils – en texte et photos donc – est à retrouver sur Mediacités mais aussi, jusqu’au 14 février prochain, à la galerie Le Bleu du ciel (12, rue des Fantasques, dans le 1er arrondissement de Lyon), où elle fait l’objet d’une exposition en partenariat avec notre journal.

