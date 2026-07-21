Indemnités des élus : de la notion « d’intérêt général »

Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités ou une autre actualité lyonnaise. Cette semaine : retour sur notre enquête sur les indemnités des élus des communes du Grand Lyon.

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Combien gagnent nos élus locaux ? C’est la question à laquelle Mediacités a répondu – en détail – la semaine dernière dans une enquête pleine de chiffres et de graphiques sur les indemnités perçues par les conseillers municipaux et métropolitains du Grand Lyon. Par le jeu des « majorations », le cumul possible de certains mandats (nos élus locaux siègent parfois au conseil régional ou à l’Assemblée nationale) et la présence des uns et des autres dans des satellites des collectivités (à l’instar du Sytral, l’autorité organisatrice des transports en commun, particulièrement rémunératrice pour la présidente de la Métropole Véronique Sarselli), les émoluments par personne peuvent parfois représenter plus de 6 000 euros brut mensuels (soit le double du salaire moyen observé dans la métropole de Lyon) voire plus de 8 000 euros pour nos représentants les plus indemnisés. Mediacités a mis à votre disposition un moteur de recherche, concocté maison, qui comprend ces informations pour les plus de 2000 élus du territoire.

Un aspect du sujet a retenu l’attention de notre dessinatrice Twister : sur le plan légal, les mandats locaux sont exercés à titre « gratuit » et les indemnités sont versées à titre « compensatoire ». « C’est la condition minimale pour ne pas s’appauvrir en servant l’intérêt général », défendait ainsi le maire de Lyon Grégory Doucet (9 344,87 euros d’indemnités en tout) en conseil municipal, en juin dernier.

A (re)lire l’enquête qui a inspiré Twister :

Chaque semaine, Twister pose son regard sur un article précédemment publié dans les pages de Mediacités Lyon ou sur une autre actualité locale. Pour découvrir le coup de crayon de notre talentueuse dessinatrice, faites donc un tour sur son site ou sur son compte Instagram.