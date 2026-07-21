Notes de frais de Laurent Wauquiez : 25 000 euros de dépenses, des avions et beaucoup de trous d’air

Après analyse, les documents sur les dépenses sur trois ans de l'ex-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes communiqués à Mediacités s’avèrent en partie inexploitables et très probablement incomplets : des milliers d’euros de frais liés au désormais « conseiller spécial » de la collectivité n'y figurent pas. Voici cependant les enseignements qu'on peut en tirer.

Officiellement, Laurent Wauquiez n'est plus président de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis septembre 2024 et son retour à l'Assemblée nationale. Photo : Sipa.

« On espère ne rien trouver ». Nous l’avions répété aux médias venus couvrir la journée d’épluchage des 26 kilogrammes de notes de frais de Laurent Wauquiez et de son ancien exécutif régional, le 18 juin dernier. A l’issue de cet exercice de transparence citoyen et collectif inédit auquel se sont prêtés une soixantaine de participants [lire l’encadré « En coulisses »], toute facture anormale ou dépense douteuse aurait été une mauvaise nouvelle pour la bonne gestion de l’argent public. Nous espérions ne rien trouver donc. Nous ne pensions pas si bien dire (quoique…).

Après analyse, sur les milliers de documents transmis à Mediacités en format papier par le conseil régional d’Auvergne‐Rhône‐Alpes (à l’issue d’un marathon judiciaire de près de cinq ans, dont vous pourrez retrouver les épisodes dans cet autre article),

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Temps de lecture : 8 minutes

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Par Mathieu Périsse, la rédaction et les éplucheurs volontaires de Mediacités

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