Question de Nicole : Avec la période que nous vivons, je me pose la question. que se passerait‐il si un maire venait à mourir (du Covid ou autre) dans le cours de son mandat ?

Bonjour,

Alors que le monde entier vit la pandémie du Covid‐19, la question de la continuité d’action des villes se pose s’il arrivait malheur à un maire. Comme le reste de la population, les maires ne sont pas à l’abri de contracter le Covid‐19 et, potentiellement, d’en décéder. Depuis le début de la crise sanitaire, 4 édiles ont ainsi succombé à la maladie, à l’image de Jean‐Marie Zoellé, maire de Saint‐Louis dans le Haut‐Rhin.

Pour les communes de plus de 1 000 habitants, la loi prévoit que le premier adjoint assure l’intérim jusqu’à l’élection d’un nouveau maire par le conseil municipal. Une période qui, selon l’article L2122‐14 du Code générale des collectivités territoriales, ne doit pas excéder 15 jours. Problème : pour que l’élection ait lieu, le conseil municipal doit être réuni au complet. Une perspective rendue impossible par les mesures de confinement, toute réunion étant proscrite. C’est pour cela que les élus sortants – même s’ils n’ont pas été réélus lors du 1er tour des municipales le 15 mars dernier – sont toujours à la tête de leurs mairies pour gérer la crise. Du fait du caractère inédit de la situation, rien n’est pour le moment prévu dans le cadre législatif pour résoudre les cas de décès.

Dans les ordonnances établies le 1er avril, le gouvernement autorise les conseils municipaux à se réunir par visioconférence. De là à pouvoir élire un nouveau maire à distance ? Les compétences de ces conseils municipaux restent encore à définir dans le détail.

Mais ce n’est pas tout. La question du nombre de conseillers municipaux engendre également un flou. Si un conseiller municipal ne peut plus exercer ses fonctions, c’est au candidat suivant dans l’ordre de la liste élue de le remplacer. Une mesure difficile à mettre en place si, par exemple, la totalité de la liste siégeait d’ores et déjà. C’est pour cela que l’article L2122‑8 du Code générale des collectivités territoriales précise que si le conseil municipal perd « un tiers ou plus de son effectif légal » (ou compte moins de 4 membres), une nouvelle élection doit avoir lieu. En l’absence d’inscrit non élu sur la liste de l’ancien maire ou encore dans les communes de moins de 1 000 habitants, la solution doit donc provenir des urnes. Or les mesures de confinement ne le permettent pas…

Interrogé sur le sujet par La Croix, le ministère de la Cohésion des territoires semble impuissant : « S’il arrivait qu’une équipe municipale subisse plusieurs décès, la seule solution serait de procéder à un nouveau scrutin devant les électeurs. » En attendant l’évolution de la situation sanitaire, la solution pourrait se trouver dans le prolongement de la durée légale de l’intérim exercé par un adjoint. « Le Conseil d’Etat a été consulté et une ordonnance en la matière pourrait être prise très prochainement en Conseil des ministres », écrit La Lettre A le 7 avril. Face à cette situation inédite, le gouvernement se voit contraint de prendre une décision rapidement afin d’assurer le maintien de la vie démocratique.

Romain Bizeul

Si vous souhaitez nous adresser des documents en passant par une plateforme sécurisée et anonymisée, rendez‐vous sur pals.mediacites.fr