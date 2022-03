Jean-Michel, Ouafirkh, Gwendoline, Kevin… Morts à la rue à Lille en 2021

Ils s’appelaient Jean-Michel, Ouafirkh, Gwendoline ou encore Kevin, dit « Le Breton ». Âge ? Entre un mois et 80 ans. Au moins 50 personnes sans domicile fixe sont décédées dans la métropole lilloise en 2021, selon le décompte annuel du collectif « Les morts de la rue » , soit 27 de plus qu’en 2020. Tous avaient passé au minimum les trois derniers mois de leur vie dans la rue ou dans des centres d’hébergement d'urgence.

C’est à Lille que la plupart des décès ont eu lieu : en 2021, au moins 42 personnes y ont perdu la vie. Plus de la moitié des personnes n’ont pas pu être identifiées. Ailleurs dans la Métropole européenne de Lille (MEL), trois personnes sans domicile sont décédées à Tourcoing (Traiko Kirilov, Séverine et Jean-Claude Blanchard), une à Roubaix (Carlos), une à Wasquehal (Jacques), une à Wattrelos (Jonathan), une à Armentières (Nedib) et une à Lomme (Gaylord Bonnet Pourpet).

« Vivre à la rue tue »

« Lille est la commune qui propose le plus de services en direction des personnes sans abri par la présence des accueils de jour et des services publics », explique l’Agence de développement et d’urbanisme de Lille métropole (ADULM) dans son étude « Les personnes sans domicile et les personnes vulnérables vis-à-vis du logement », publiée 2021. C’est ce qui explique cette surreprésentation lilloise. En mars 2020, 95,4% des appels au numéro d’urgence 115 ont été passés depuis Lille, 2% depuis Tourcoing, et 1,8% depuis Roubaix. Le reste des appels ont été passés depuis Wasquehal, Villeneuve-d’Ascq, Armentières, Seclin, Halluin, Lezennes, Roncq, Loos, Mons-en-Baroeul, Croix, Haubourdin et Wattrelos.

Dans la France entière, 623 personnes sans domicile fixe ont perdu la vie en 2021. 623 personnes dont la vie s’est achevée sur la voie publique, dans des abris de fortune tels qu’un parking, une cage d’escalier, une cabane de chantier, mais aussi en lieu de soins ou en structure d’hébergement. « Et probablement beaucoup plus dont nous n’avons pas eu connaissance », précise le collectif. Ce chiffre sera actualisé à l’automne 2022. En publiant cette liste, ses membres comptent « faire savoir que vivre à la rue tue ». « Chacun était quelqu’un », rappellent-ils.