Patrice Vergriete prend la présidence de l’ANRU

Privée de président depuis un an, l’Agence nationale de la rénovation urbaine (ANRU) vient de retrouver un patron. Nommé par Emmanuel Macron, le maire de Dunkerque Patrice Vergriete prend la suite de Catherine Vautrin, actuelle ministre du Travail du gouvernement Bayrou.

Le maire de Dunkerque Patrice Vergriete vient d’être nommé président de l’Agence nationale de la rénovation urbaine (ANRU). L’information avait commencé à circuler la semaine dernière sans toutefois être confirmée par l’intéressé. « Sans commentaire », avait réagi son cabinet après la publication d’une dépêche par AEF.info sur le sujet. Le décret de nomination pris par le président de la République Emmanuel Macron ce mercredi 29 janvier a été publié au Journal officiel ce vendredi.

Après un an de vacance – suite au départ de Catherine Vautrin au gouvernement – le poste de président de l’ANRU est de nouveau occupé. Le choix de Patrice Vergriete a notamment été défendu par l’actuelle ministre du Logement Valérie Létard. Les deux nordistes portent désormais ensemble les enjeux de renouvellement urbain d’un grand nombre de territoires, en particulier dans les Hauts‐de‐France, région très concernée par le programme avec une cinquantaine de quartiers engagés dans une transformation. Dans un communiqué publié par l’Agence, le nouveau président de l’ANRU s’est déclaré « fier de concourir à la fabrication de la ville de demain, une ville adaptée à toutes les transitions qui ne laisse aucun habitant, aucun quartier en marge de la société ».

Bon connaisseur du logement

L’ancien ministre est un bon connaisseur des politiques publiques liées au logement. Lors de son passage au gouvernement, il a été l’un des commanditaires d’un rapport sur l’avenir du renouvellement urbain. Il faut dire que l’ANRU doit repenser son déploiement alors que le programme de rénovation en cours doit s’achever à l’horizon 2030 et que son financement apparaît incertain. Surtout, l’ANRU fait face sur le terrain à un nombre croissant de mobilisations citoyennes réclamant une plus grande transparence et une réelle concertation des habitantes et des habitants. Exemple avec l’Alma-Gare à Roubaix, où le président Patrice Vergriete ne manquera pas d’être interpellé.