Figure des combats écolos lillois, l’avocate Muriel Ruef devient juge à Valenciennes

L’avocate des associations en lutte contre l’aménagement de la friche Saint-Sauveur et l'extension de l’aéroport de Lille-Lesquin sera bientôt vice-présidente au tribunal judiciaire de Valenciennes.

Connue pour avoir défendu des squatteurs, des Gilets jaunes et des militants anti‐COP21, la conférence de Paris de 2015 sur le climat, Muriel Ruef est une avocate très engagée. Elle s’est récemment spécialisée dans les causes environnementales, comme la contestation de l’aménagement de la friche Saint‐Sauveur à Lille ou la lutte contre l’extension de l’aéroport de Lille‐Lesquin. Nos lecteurs les plus fidèles se souviennent certainement de la très riche interview qu’elle nous a accordée il y a un an. Or cette auxiliaire de justice – catégorie auxquels se rattachent les avocats -, va devenir magistrate en tant que vice‐présidente au tribunal judiciaire de Valenciennes.

Préalablement à son installation, Muriel Ruef va effectuer une formation de six mois. Son statut officiel de « magistrate en service extraordinaire », réservé aux professionnels du droit ayant plus de quinze années d’expérience, lui ouvre la possibilité d’exercer cette fonction pendant une période de trois ans, renouvelable une fois. Les nombreuses autorités contre lesquelles elle a croisé le fer n’en ont peut‐être donc pas fini avec elle…