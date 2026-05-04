145 000 euros en quatre ans et demi : les notes de frais très parisiennes de Carole Delga

Cela coûte cher d’être présidente des présidents. Élue en 2021 à la tête de Régions de France, la présidente du conseil régional d’Occitanie multiplie les allers‐retours entre Toulouse et Paris pour représenter le lobby des régions auprès des institutions françaises et européennes.

En recoupant les notes de frais de Carole Delga, auxquelles Mediacités a – non sans mal – eu accès, et l’agenda de la présidente, un constat s’impose : ses obligations sont responsables d’une grande partie des 145 000 euros dépensés par l’élue entre juillet 2021 et décembre 2025. Selon notre décompte, les frais de transport représentent 70 000 euros sur cette période. Les frais d’hôtel s’élèvent, quant à eux, à 62 000 euros.

https://www.mediacites.fr/la-fabrique/toulouse/2026/05/04/frais-de-carole-delga-trois-ans-pour-appliquer-la-loi/

Pour faire ce décompte, il a fallu éplucher plus de 500 pages de documents que la Région Occitanie nous a transmis, non sans renâcler, près de trois ans après notre première demande. Dans cet amas de factures, nous avons retracé plus de 200 déplacements, la très grande majorité du temps à destination ou en provenance de Paris.

Le tout premier date de juillet 2021, soit quelques jours à peine après la réélection de Carole Delga à la tête de la région Occitanie. Du 5 au 6 juillet, l’élue s’envole à Paris. Un aller‐retour à 466 euros, via la compagnie Air France, qu’elle renouvelle dès le 8 juillet, pour participer au conseil des Régions qui a lieu le lendemain. C’est à cette occasion qu’elle est élue à la présidence de Régions de France. Cet aller‐retour est facturé 372 euros à la collectivité.

Cette nouvelle responsabilité au sein d’une institution défendant le projet d’une « France réellement décentralisée » a généré de très nombreux déplacements… « Désignée à cette fonction (présidente de Régions de France NDLR) par l’ensemble des présidents de Région en 2021, Carole Delga a la responsabilité de porter leur voix au niveau national. Les lieux de décision, ministères et instances, sont concentrés à Paris. Y être présente régulièrement est une obligation pour défendre les intérêts des Régions et faire entendre la voix des citoyens et des territoires », justifie la collectivité, interrogée par Mediacités.

La présidente répond largement à cette obligation. Le 21 juillet 2021, elle réalise un nouvel aller‐retour dans la journée (345 euros), cette fois pour mettre en place un « agenda de travail » entre le gouvernement de Jean Castex et les présidents de régions.

La première assemblée générale de Régions de France a lieu le 8 septembre suivant, engendrant un nouveau déplacement parisien, cette fois‐ci en train première classe depuis Montpellier (150 euros). Quelques jours plus tard, les présidents de régions sont reçus par le Premier ministre, ce qui entraîne un nouveau déplacement de Carole Delga à Paris, du 12 au 14 septembre, en avion cette fois‐ci, et depuis Toulouse (294 euros l’aller‐retour).

Début octobre 2021, la présidente de Régions de France se rend une nouvelle fois à Paris pour rencontrer le ministre de l’Éducation nationale Jean‐Michel Blanquer, puis le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire. Ces deux rendez‐vous occasionnent près de 700 euros de frais de vols (à cause d’un report du …