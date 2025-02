Municipales 2026 : La gauche roubaisienne lance un front anti‐Guiraud… sans le PS

Ce 22 février, le mouvement Roubaix en Commun (arrivé second aux élections de 2020), les communistes, les Verts et les radicaux de gauche ont annoncé leur volonté de s’allier en vue des municipales de 2026.

« Pour les prochaines élections municipales, la question qui nous est posée à tous, les communistes, les insoumis, les socialistes et les écologistes est : comment saurons‐nous nous rassembler ? » Au lendemain de la candidature de l’Insoumis David Guiraud pour les municipales à Roubaix, voici ce qu’on pouvait lire dans le communiqué du PCF de Christiane Fonfroide, l’une des sept tête de liste de gauche aux élections de 2020, qui avaient vu la réélection de Guillaume Delbar.

Ce 22 février dans un communiqué commun, le mouvement Roubaix en Commun mené par Karim Amrouni, arrivé second aux élections de 2020, les communistes, les Verts et les radicaux de gauche ont « appelé toutes les forces vives de Roubaix à [les] rejoindre ». Comprendre : les quatre mouvements de gauche dressent un front anti‐Guiraud, dont la candidature a été vécue comme « un coup de force ». Comprendre aussi : à un peu plus d’un an du scrutin de mars 2026, le suspens a déjà pris fin : tout comme en 2014 et en 2020, il n’y aura pas d’union à gauche.

« Je déplore cette forme de repli sectaire contre moi, mais je ne me trompe pas d’adversaire, pour moi ça reste le maire Guillaume Delbar », a réagi le député insoumis dans La Voix du Nord.

https://www.mediacites.fr/pouvoirs/politique/lille/2025/01/16/municipales-2026-a-roubaix-la-gauche-se-dechire-une-fois-de-plus/

La remarquable absence …