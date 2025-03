La plainte de Licia Boudersa contre Violette Spillebout classée sans suite pour prescription

Licia Boudersa n’est pas allée au bout de ce combat-là. En septembre 2023, la boxeuse avait déposé plainte pour diffamation contre Violette Spillebout qui estimait que son embauche par la ville de Lille avait pu avoir une influence sur le scrutin de 2020. La députée a annoncé le 6 mars le classement sans suite de la plainte à son encontre.

La boxeuse Licia Boudersa face à la députée macroniste Violette Spillebout. La première avait déposé plainte pour diffamation contre la seconde en 2023. « Cette plainte, largement médiatisée à l’époque, a fait l’objet d’une décision de justice claire : elle a été classée sans suite par le parquet de Lille », s’est réjouie la députée macroniste et conseillère municipale d’opposition à la ville de Lille (Faire respirer Lille) lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 6 mars, quelque peu éclipsée par la démission de Martine Aubry dans la matinée.

Il faut remonter à décembre 2021 pour mieux comprendre l’affaire opposant la députée et la sportive. Quelques mois après sa défaite à l’élection municipale, Violette Spillebout fait un signalement à la justice pour des soupçons de corruption active et passive visant Martine Aubry. Elle reproche à la maire de Lille d’avoir fait recruter par la ville la boxeuse Licia Boudersa comme éducatrice sportive en échange de son soutien pendant la campagne.

« Mon nom jeté en pâture »

Presque deux ans plus tard, son signalement entraîne l’ouverture d’une enquête préliminaire. En septembre 2023, BFM l’apprend et remet un coup de projecteur sur l’emploi de Licia Boudersa en révélant l’information. Dans la presse, Violette Spillebout maintient alors ses accusations, provoquant la réaction de la boxeuse.

« Mon nom jeté en pâture, moi qui ne suis pas habituée à me retrouver au cœur de telles polémiques, moi qui n’ai rien demandé et surtout moi qui n’ai rien à me reprocher », avait écrit la sportive dans un communiqué quelques jours plus tard annonçant son intention de déposer plainte.

Entendue par la police, Licia Boudersa avait alors été avisée que « les poursuites étaient, par principe en ce domaine, laissées à l’initiative des plaignants et que le délai de prescription était limité à 3 mois pour saisir une juridiction de jugement ou d’instruction », rappelle le parquet. Licia Boudersa avait trois mois pour saisir le juge, ce qu’elle n’a pas fait. Conséquence : la plainte a été classée sans suite et elle est désormais prescrite.

L’enquête pour corruption toujours en cours

Fin du match ? Pas tout à fait. L’avocat de Violette Spillebout, qui demandait l’ouverture du dossier au contradictoire, pour apporter ses pièces et ses observations, devra encore attendre. En effet, l’enquête ouverte pour les soupçons de corruption visant Martine Aubry, elle, est « toujours en cours et couverte par le secret de l’enquête », ajoute le parquet de Lille.

*Les avocats des deux parties n’ont pas donné suite à nos appels.