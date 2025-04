Inéligibilité de Marine Le Pen : Xavier Bertrand tape fort, Sébastien Chenu riposte faux

Contrairement à d’autres élus de droite, le président de la Région Hauts-de-France soutient sans réserve la condamnation prononcée à l’encontre de la cheffe de file du RN. Et sa comparaison du rassemblement de soutien à Marine Le Pen avec un possible « remake du Capitole » lui vaut une contre-attaque aussi virulente que mensongère…

Entre Xavier Bertrand et le Rassemblement national, on le sait, c’est la guerre ouverte depuis longtemps. Le premier se targue d’avoir battu Marine Le Pen et son parti « dans les urnes » à deux reprises, lors des élections régionales. La formation lepéniste s’est vengée en lui barrant la route de Matignon, cet été, puis celle d’un ministère régalien, cet hiver. Reste que le président du conseil régional des Hauts‐de‐France peut revendiquer à bon droit le titre de « meilleur adversaire » du RN, en tout cas à droite.

Il continue d’ailleurs de faire entendre une voix originale au sein de son camp au sujet de la condamnation de Marine Le Pen à 5 ans d’inéligibilité avec exécution immédiate, ce qui l’empêcherait de participer au scrutin présidentiel de 2027. Si Laurent Wauquiez, son rival depuis toujours chez LR, a estimé qu’il n’était « pas sain dans une démocratie » qu’« une élue soit interdite de se présenter à une élection » et si le premier ministre François Bayrou s’est dit « troublé » et a invité les parlementaires à revoir la loi Sapin 2 qui a instauré ce type de peine, Xavier Bertrand, lui, s’est livré à une défense en règle et sans réserve du jugement prononcé le 31 mars par le tribunal correctionnel de Paris.

Xavier Bertrand, en héraut de la Justice

Interrogé deux jours plus tard sur RTL, il a fustigé ceux qui sont « tombés dans le piège de …