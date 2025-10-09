Piétonnisation de la Grand’Place de Lille : le coup d’avance – et de com’ – d’Arnaud Deslandes

Le successeur de Martine Aubry est allé au bout d’une de ses premières promesses de maire en un temps record : la Grand’Place sera piétonne dès le 12 janvier prochain. En pleine campagne électorale.

Au lendemain de son élection en tant que maire de Lille, Arnaud Deslandes rompait sur un point avec celle qui l’avait adoubé, Martine Aubry. « J’ai juste un point de divergence, peut‐être lié à nos caractères : la piétonnisation de la Grand’Place », confiait‐il à La Voix du Nord. L’ancienne maire socialiste avait déjà entamé le virage : zone de rencontre en 2011, passage en sens unique en 2016, et piétonnisation le samedi depuis 2021. Mais elle n’avait jamais été jusqu’au bout.

Le nouveau maire a décidé, lui, d’en faire un acte fort de son début de mandat… et de son début de campagne. Quelques mois à peine après son arrivée au beffroi, c’est donc décidé, la Grand’Place sera rendue piétonne dès cet hiver. La mairie a tout de même pris le temps de consulter les Lillois et les métropolitains sur l’étendue du projet. De juin à septembre, un questionnaire en ligne permettait de choisir entre deux scénarios « pour » la piétonnisation : une option resserrée autour de la Grand Place ou une option élargie, s’étendant de l’entrée de la rue Pierre Mauroy à la rue des Ponts de Comines, ainsi que de l’entrée de la rue Esquermoise jusqu’à la rue des Poissonceaux.

12 700 votants enthousiastes

L’option élargie a été plébiscitée par les votants (74 % des votes), qui ont été très nombreux à se …