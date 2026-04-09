Alliance verts‐roses‐rouges, des anciens et un certain renouveau : ce qu’il faut savoir sur les adjoints lillois

Après un premier conseil d’installation, c’est désormais un conseil dit d’organisation qui s’est tenu en mairie de Lille le 8 avril. Le but était d’acter officiellement des délégations des adjoints et des conseillers municipaux, après un suspense entretenu sur une petite quinzaine de jours.

Au terme des négociations, la liste écologiste portée par Stéphane Baly obtient dix adjoints et neuf conseillers délégués. La nouvelle équipe municipale témoigne d’une certaine stabilité, avec des élus socialistes qui conservent les délégation qu’ils occupaient lors du précédent mandat : Charlotte Brun à l’éducation, Jean‐Claude Menault à la sécurité, Anissa Baderi au logement, Marie‐Pierre Bresson à la culture…

Mais aussi d’une forme de recomposition, avec des écologistes qui obtiennent la tête de plusieurs mairies de quartier ainsi que des délégations importantes, comme celle de l’urbanisme pour Stéphane Baly et de l’hébergement d’urgence, la lutte contre le sans‐abrisme et du suivi des Mineurs non‐accompagnés (MNA) pour Frédéric Laroche. Les Verts permettent également de marquer certaines de leurs priorités, avec une délégation au cinéma pour Nathalie Sedou.

Pour faire de la place, d’anciens adjoints lors du précédent mandat sont rétrogradés conseillers délégués, comme Julien Pilette ou Franck Hanoh, qui conserve néanmoins la mairie de quartier de Lille‐centre. Mediaciés dresse une présentation du nouveau conseil municipal Lillois. [lire la suite de notre compte‐rendu du conseil après l’infographie]

Déjà des tensions avec les insoumis

Ce conseil a également permis de nommer les différents représentants de la Ville dans …