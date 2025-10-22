La chaîne de télé Wéo cherche un repreneur par petite annonce

Placée sous procédure de sauvegarde en septembre, la maison mère de la première chaîne de télévision locale de France a vu sa période de protection prolongée jusqu’au 10 décembre par le tribunal de commerce de Lille Métropole. Mais sa mise en vente par petite annonce a de quoi inquiéter les salariés.

« Exploitation d’une chaîne de télévision en Hauts de France N°101713 ». C’est l’intitulé de la petite annonce qui, depuis quelques jours, propose à la vente la chaîne de télévision Wéo sur le site Cession Greffe, émanation des tribunaux de commerce dédiée à la cession des entreprises en difficulté. Les repreneurs potentiellement intéressés ont jusqu’au 20 novembre pour se faire connaître et déposer une offre sur la première chaîne de télévision locale de France en proie à une profonde crise de son modèle économique, comme l’a détaillé Mediacités dans un précédent article. « Aucun prix de vente n’est fixé, une offre doit être présentée au tribunal », indique encore l’annonce.

https://www.mediacites.fr/enquete/lille/2025/09/17/la-chaine-de-tele-weo-en-sursis-apres-sa-mise-sous-sauvegarde-par-le-tribunal/

Sursis jusqu’au 10 décembre

Cette inscription sur Cession Greffe fait suite à un jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole, en date du 15 octobre, qui a prolongé jusqu’au 10 décembre la mise sous procédure de sauvegarde de la Société de télévision multilocale (STM), maison mère de Wéo, décidée le 15 septembre dernier, a‑t‐on appris auprès du greffe du tribunal. Mais ce nouveau sursis paraît bien court pour trouver un repreneur …