Entré à Ouest‐France en 1985 comme secrétaire de rédaction, François‐Xavier Lefranc, 64 ans, a gravi tous les échelons pour en devenir président du directoire, en juin 2023. En marge d’une conférence qui s’est tenue fin janvier à l’Observatoire des médias de Nantes université, le patron du premier quotidien français a répondu aux questions de Mediacités.