Entré à Ouest‐France en 1985 comme secrétaire de rédaction, François‐Xavier Lefranc, 64 ans, a gravi tous les échelons pour en devenir président du directoire, en juin 2023. En marge d’une conférence qui s’est tenue fin janvier à l’Observatoire des médias de Nantes université, le patron du premier quotidien français a répondu aux questions de Mediacités.
François‐Xavier Lefranc, président de Ouest‐France : « On est arrivé à un moment extrêmement sensible de l’histoire des médias »
Le patron du premier quotidien français répond aux questions de Mediacités sur l’indépendance et l’éthique des médias, l’investigation ou encore le lancement de la chaîne Novo19, alors que la situation financière du groupe est délicate.