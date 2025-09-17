La chaîne de télé Wéo en sursis après sa mise sous sauvegarde par le tribunal

En grande difficulté financière, la chaîne de télévision locale du groupe Rossel et de la Voix du Nord doit repenser son modèle économique fondé jusqu’ici sur d’importantes subventions publiques de la région Hauts-de-France. La société a envisagé un temps de réduire ses effectifs de près de la moitié.

Capture d'écran d'une émission de Wéo en 2021.

Les 17 salariés de Wéo peuvent pousser un soupir de soulagement. Le tribunal de commerce de Lille Métropole a accepté le 15 septembre la demande de la Société de télévision multilocale (STM), éditrice de la chaîne, de bénéficier d’une procédure de sauvegarde. Le dispositif permet de geler le paiement des dettes durant une période d’observation pouvant aller jusqu’à douze mois, le temps d’élaborer un plan de redressement, sous la houlette d’un administrateur judiciaire. Mais il ne s’agit là que d’un répit pour celle qui se proclame « la première chaîne de télévision locale de France ».

La situation financière de Wéo est en effet inquiétante. « Après avoir été un peu déficitaire l’année dernière, on le sera fortement cette année », reconnaît Jean‐Michel Lobry, le président de la STM. Au sortir de l’hiver, la société estimait la perte d’exploitation possible pour 2025 à 490 000 euros après un résultat négatif de 56 000 euros en 2024. De quoi constater une « situation de déficit structurel », indiquait la direction à ses salariés. Le chiffre d’affaires ne cesse en effet de reculer depuis trois ans, passant d’environ 4,4 millions en 2022 à près de 3,4 millions en 2024. La faute revenant d’abord à la chute des recettes publicitaires qui auraient diminué de plus de 30 % en trois ans.
Baisse programmée des subventions de la Région
Ces difficultés ne sont pas propres à Wéo. Comme l’indique l’Arcom, le gendarme du numérique et de l’audiovisuel, dans un bilan financier des chaînes de télé locales paru il y a un an, « seules 16 chaînes sur les 50 ont eu …

Par Yves Adaken