Municipales 2026 à Lomme : le torchon brûle entre Roger Vicot et Olivier Caremelle

Dans un post publié sur Facebook ce dimanche 2 novembre, le député socialiste Roger Vicot, désormais retiré de la course à la mairie de Lille, a révélé les vives tensions qui l’opposent à Olivier Caremelle, son successeur comme maire de Lomme depuis 2022.

« Olivier Caremelle vous a supprimé. » Voilà ce qu’on peut lire sur la capture d’écran diffusée par le député Roger Vicot sur son profil Facebook ce dimanche 2 novembre. « Le maire de Lomme ne souhaite plus que je fasse partie de la boucle créée pour la campagne électorale des municipales. Bon », a‑t‐il commenté dans un lapidaire post accompagnant l’image.

L’épisode révèle le fossé qui s’est creusé entre l’actuel maire de Lomme, candidat à sa réélection et celui qui a été premier édile de la commune entre 2012 et 2022. Après son élection comme député en juin 2022, Roger Vicot avait adoubé Olivier Caremelle, alors son premier adjoint pour le remplacer afin d’éviter un cumul illégal des mandats.

Comme le rapporte La Voix du Nord dans son compte‐rendu de la passation de pouvoir entre les deux hommes, Olivier Caremelle avait revendiqué s’inscrire dans la continuité de son prédécesseur… et « ami », Roger Vicot. Trois ans plus tard, il l’éjecte de la boucle de sa campagne. Comment en est‐on arrivé là ?

« Episode égotique »

Olivier Caremelle a missionné Alain Grillet, son adjoint au maire et surtout son directeur de campagne, pour s’expliquer. Selon lui, Roger Vicot aurait été retiré du groupe WhatsApp qui rassemble des sympathisants du maire sortant après avoir publié un message inapproprié. Ce message, que nous n’avons pas pu consulter, serait un commentaire sur …