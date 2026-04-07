Municipales 2026 : élections locales, bilan local ?

Les municipales 2026 sont terminées. Ville par ville, campagne par campagne„ élection par élection, vous avez pu en découvrir les enjeux, les résultats et les effets sur Mediacités. L’heure était venue d’en dresser un bilan global. Ce scrutin permet‐il de tirer des enseignements politiques nationaux en vue, notamment, de la présidentielle de l’an prochain ? Ou bien la diversité des situations et des alliances limitent‐elles la pertinence des analyses à l’échelle locale ?

C’est le sujet de cet ultime épisode de Radar 2026, notre série de vidéos consacrée aux municipales 2026, réalisée en partenariat avec MOB, le média de la démocratie, avec le soutien du Fonds pour la presse libre (FPL).

Pour aller plus loin :

Les précédents épisodes de notre série vidéo Radar 2026 :

Les pages spéciales municipales de Mediacités :

Les pages Radar de Mediacités : pour tout connaître du bilan des municipalités sortantes