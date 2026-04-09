La « nouvelle vie » de Julien Bainvel, directeur de cabinet à Orvault

Julien Bainvel, à l'été 2025. Photo : Thibault Dumas / Mediacités

Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

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Par Thibault Dumas

L’ancien élu nantais est devenu directeur de cabinet du nouveau maire Sébastien Arrouët (divers droite) le 1ᵉʳ avril. Toujours conseiller régional et adhérent LR, le grand battu de la primaire de la droite aux municipales à Nantes a en revanche démissionné du conseil départemental, où il était collaborateur d’élus.

Julien Bainvel vient de fêter ses 46 ans avec un nouvel emploi pour une « nouvelle vie », pas très éloignée de la précédente : directeur de cabinet du maire (divers droite) d’Orvault, Sébastien Arrouët, qui vient d’être élu face au sortant Jean‐Sébastien Guitton (apparenté écologiste). Annoncée par Ouest‐France mi‐mars, cette reconversion est officielle depuis le 1ᵉʳ avril. « C’est simple, j’ai dit que je voulais m’entourer des meilleurs et Julien [Bainvel] en fait partie », confie l’édile à Mediacités. Les deux hommes politiques sont très proches : l’un fut candidat et l’autre son suppléant lors des législatives de 2017.

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