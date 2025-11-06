Le maire de Valenciennes convoqué devant le tribunal judiciaire de Lille

Il y aura bien un procès dans « les affaires Degallaix » révélées au printemps 2023 par Mediacités. Après la perquisition de son domicile ainsi qu’une longue garde à vue en juin 2024, le maire de Valenciennes devra répondre des faits de « complicité de prise illégale d’intérêts » et « subornation de témoin ».

Le maire (Horizons) de Valenciennes et président de Valenciennes Métropole comparaîtra le 19 février 2026 devant le tribunal judiciaire de Lille, annoncent ce 5 novembre France 3 et La Voix du Nord. Le premier édile de la sous‐préfecture du Nord est visé par une plainte pour « trafic d’influence » et une autre pour « subornation de témoin », toutes deux révélées par Mediacités en mars et avril 2023. Dans l’attente de son procès, Laurent Degallaix reste présumé innocent.

Après une perquisition de son domicile ainsi qu’une garde à vue de 36 heures en juin 2024, celui qui est maire de Valenciennes depuis 2012 (et ne s’est pas encore prononcé sur une candidature en 2026) devra répondre de faits de « complicité de prise illégale d’intérêts » et « subornation de …