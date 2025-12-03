L’après Delbar à Roubaix : la majorité propulse Alexandre Garcin comme « intéri‐maire »

Une semaine après la condamnation définitive de Guillaume Delbar pour escroquerie aggravée, la majorité roubaisienne met en scène sa cohésion. À l’unanimité, ses membres ont choisi sans surprise Alexandre Garcin pour succéder au maire démissionné. Il sera désigné le 11 décembre prochain… avant de très vraisemblablement conduire la liste en mars 2026.

Une semaine après la condamnation définitive de Guillaume Delbar pour escroquerie, les conseillers municipaux de la majorité roubaisienne demeurent unis ! C’est du moins ce qu’assure le communiqué transmis ce 3 décembre à la presse par le premier adjoint Frédéric Minard. « Dans une période où la stabilité et la clarté sont essentielles pour les Roubaisiens, nous tenons à réaffirmer notre cohésion, notre sens des responsabilités et notre détermination à maintenir un cadre d’action efficace au service de la ville et de ses habitants », peut‐on notamment y lire.

Réunis en conclave ce mardi 2 décembre, les membres de la majorité Roubaix Avenir – dont ne font plus partie Guillaume Delbar et Max‐André Pick, démissionnés par la préfecture – se sont entendus sur le nom d’Alexandre Garcin, adjoint à la transition écologique et élu depuis 2014. Puisque Roubaix Avenir représente 43 sièges sur 53 au conseil municipal, c’est assurément lui qui sera désigné comme nouveau maire le 11 décembre prochain à l’occasion d’une séance exceptionnelle.

Sera‐t‐il également candidat en mars 2026 ? La réponse ne fait que peu de doutes, mais il ne le confirme pas encore. « Je m’apprête à prendre le siège de maire de Roubaix. Chaque chose en temps », indique‐t‐il à Mediacités. Il annonce néanmoins mettre en pause ses autres activités professionnelles – il est ingénieur dans le BTP – pour se consacrer pleinement à la tâche. Être maire de …