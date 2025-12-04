Le RN se met en ordre de bataille pour reconquérir des sièges dans les villes de la MEL

Matthieu Valet à Lille, Victor Catteau à Haubourdin, Céline Sayah à Roubaix… Le Rassemblement national déroule sa stratégie pour 2026. Le parti d’extrême-droite devrait investir une douzaine de candidats dans la Métropole Lilloise.

« Nous souhaitons réinstaurer une vraie dynamique dans la métropole lilloise, à Roubaix, Tourcoing, Villeneuve‑d’Ascq et dans les autres villes. Nous aurons des têtes de pont dans toutes les grandes villes ! », déclarait le député du Nord et cadre du Rassemblement national Sébastien Chenu, à l’occasion de l’annonce de la candidature de l’assistante parlementaire européenne Céline Sayah à la mairie de Roubaix, le 29 novembre, quelques semaines après l’annonce de la candidature du député européen Matthieu Valet à Lille.

A quatre mois des municipales, le parti d’extrême‐droite, qui s’était fait bien silencieux ces derniers mois, révèle petit à petit sa stratégie pour 2026. En présentant plus de 600 listes dans tout le pays, les cadres du RN espèrent une percée, après la douche écossaise de 2020. Le RN n’avait pas réussi à peser sur les municipales, y compris dans la métropole. À Lille, son candidat Eric Cattelin‐Denu n’avait pas réussi à se maintenir au second tour, tout comme ses homologues à Roubaix ou à Villeneuve‑d’Ascq. Six ans plus tard, le parti explique à Mediacités avoir avancé sur la constitution d’une douzaine de listes dans des communes de la MEL. Leur annonce est imminente.

« On a beaucoup plus de candidats qu’en 2020 »

« Notre objectif est de revenir dans les conseils municipaux ainsi qu’à la MEL sous la houlette de Matthieu Valet, déroule Sébastien Chenu. Il incarne notre priorité – la sécurité – et l’élan d’une nouvelle génération de jeunes candidats compétents. On a beaucoup plus de candidats qu’en 2020. C’était une année particulière, où beaucoup de maires sortants ont …