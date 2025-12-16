Condamné en appel, Damien Castelain va devoir quitter la présidence de la Métropole de Lille

Cette fois, c’en est fini pour le président de la Métropole européenne de Lille (MEL). La cour d’appel de Douai a confirmé – en tous points ou presque -, mardi 16 décembre 2025, les réquisitions du ministère public lors du procès d’appel qui s’était tenu du 22 au 24 septembre dernier. Soit dix‐huit mois de prison avec sursis simple intégral, 20 000 euros d’amende et, en peine complémentaire, deux ans d’inéligibilité avec exécution provisoire, c’est-à-dire immédiate pour abus de confiance, recel et détournement de fonds publics. Même en cas vraisemblable de pourvoi en cassation, Damien Castelain ne pourrait pas échapper à cette peine.

En introduisant son délibéré, le président Sylvain Lallement a validé la jonction des quatre dossiers judiciaires et confirmé la condamnation définitive du président Castelain dans les affaires dit des « pierres bleues » et des « frais d’avocats » en raison de la grosse bourde des avocats du président Castelain – un appel limité aux peines, par erreur de rédaction du formulaire par l’avocat missionné pour cette tache… Ne restait donc, pour ces deux affaires, qu’à déterminer les peines encourues.

Pour le troisième dossier portant sur l’attribution en 2016 d’un marché de relations publiques à la société Constance RP, puis de l’embauche en 2017 de sa gérante, Constance Tembremande, les magistrats d’appel ont relaxé l’ensemble des protagonistes (Damien Castelain, son ancien directeur général des services Bruno Cassette et l’intéressée, Constance Tembremande …