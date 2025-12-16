Condamné en appel, Damien Castelain va devoir quitter la présidence de la Métropole de Lille

Les magistrats de la Cour d’appel de Douai ont condamné le président de la Mel a dix-huit mois de prison avec sursis, 20 000 euros d’amende et, surtout, deux ans d’inéligibilité avec exécution immédiate. Il va devoir démissionner de la MEL qu’il présidait depuis 2014.

Damien Castelain – Procès Février 2024 (2)
Le président de la Métropole européenne de Lille, Damien Castelain lors de son procès en première instance au tribunal de Lille en février 2024. Il a vu sa condamnation à une peine d'inéligibilité confirmée en appel, le 16 décembre 2025 à Douai. Photo : Matthieu Slisse / Mediacités

Cette fois, c’en est fini pour le président de la Métropole européenne de Lille (MEL). La cour d’appel de Douai a confirmé – en tous points ou presque -, mardi 16 décembre 2025, les réquisitions du ministère public lors du procès d’appel qui s’était tenu du 22 au 24 septembre dernier. Soit dix‐huit mois de prison avec sursis simple intégral, 20 000 euros d’amende et, en peine complémentaire, deux ans d’inéligibilité avec exécution provisoire, c’est-à-dire immédiate pour abus de confiance, recel et détournement de fonds publics. Même en cas vraisemblable de pourvoi en cassation, Damien Castelain ne pourrait pas échapper à cette peine.

En introduisant son délibéré, le président Sylvain Lallement a validé la jonction des quatre dossiers judiciaires et confirmé la condamnation définitive du président Castelain dans les affaires dit des « pierres bleues » et des « frais d’avocats » en raison de la grosse bourde des avocats du président Castelain – un appel limité aux peines, par erreur de rédaction du formulaire par l’avocat missionné pour cette tache… Ne restait donc, pour ces deux affaires, qu’à déterminer les peines encourues.

Pour le troisième dossier portant sur l’attribution en 2016 d’un marché de relations publiques à la société Constance RP, puis de l’embauche en 2017 de sa gérante, Constance Tembremande, les magistrats d’appel ont relaxé l’ensemble des protagonistes (Damien Castelain, son ancien directeur général des services Bruno Cassette et l’intéressée, Constance Tembremande …

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 2 minutes

Favorite

Par Jacques Trentesaux

1 / ?