Avec 98 % des suffrages exprimés, l’ex-premier vice-président aux sports de la métropole lilloise, très proche du président Castelain, a aisément remporté un scrutin sans enjeu ce 9 janvier. Il assurera l’intérim et la gestion des affaires courantes jusqu’aux élections municipales.

Récitation obligée. Visage crispé. Ton monocorde. Que cette après‐midi a semblé longue pour Eric Skyronka. Ce 9 janvier, il a succédé, dans « une logique de stabilité » et par « esprit de responsabilité » (traduction : sans enthousiasme) à Damien Castelain à la présidence de la métropole européenne de Lille.

Pour qualifier les circonstances qui amènent le maire sans étiquette de Sailly‐lez‐Lannoy (1 900 habitants), jusqu’ici vice‐président aux sports, à prendre sa suite, Eric Skyronka a sobrement évoqué une période « particulière et sensible ». Celle‐ci a débuté le 16 décembre, jour de la condamnation de l’ex‐président pour abus de confiance et détournement de fonds publics.

Tout au long de ce conseil métropolitain exceptionnel – en réalité une simple obligation administrative puisque plus aucun bureau ni séance plénière ne sont prévues d’ici à la fin du mandat – il sera soigneusement évité d’évoquer les causes de cette “période”. A l’exception notable de la conseillère métropolitaine écologiste Pauline Ségard : « Nous sommes dans cette situation car en 2020, la majorité de cette assemblée a choisi d’élire un président dont la probité était déjà fortement entachée », a‑t‐elle clairement énoncé.

https://www.mediacites.fr/justice/lille/2025/12/16/damien-castelain-condamne-en-appel-retour-sur-les-affaires-du-president-de-la-mel-et-une-decennie-de-procedure-judiciaire/

Le maire de Faches‐Thumesnil, candidat “fantaisiste”

Pour prendre la suite de Damien Castelain d’ici à la prochaine mandature (le 9 avril …