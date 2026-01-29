MEL 2 : débouté par la justice, Rabot Dutilleul ne construira pas l’annexe du siège de la métropole

L’entreprise de construction Rabot Dutilleul avait formé un recours devant le tribunal administratif pour contester l’attribution du projet d’extension du siège de la MEL à son concurrent Sogea Caroni (filiale de Vinci). Sa requête n’a pas abouti.

Annuler la passation du marché public voté le 19 décembre 2025 par le conseil métropolitain et reprendre la procédure au moment de l’analyse des offres. Telle était, en substance, la demande de la société Rabot Dutilleul qui se présentait devant le juge des référés le 13 janvier. Sur le banc de la défense, la Métropole européenne de Lille (MEL) et le groupement Sogea Caroni – désigné lauréat de l’appel d’offres pour la construction de l’extension du siège de la MEL – entendaient bien faire valoir de leur côté que la procédure d’attribution suivie était tout à fait régulière.

https://www.mediacites.fr/decryptage/lille/2026/01/09/mel-2-pourquoi-la-future-annexe-du-siege-de-la-metropole-de-lille-suscite-tant-de-contestations/

Pour mieux comprendre la contestation du groupe Rabot Dutilleul, il faut revenir sur les différentes étapes précédant l’attribution d’un marché public. Toute collectivité souhaitant faire appel à un prestataire extérieur pour effectuer des travaux est tenue de procéder à la mise en concurrence entre les candidats qui se positionnent sur son appel d’offres. Pendant plusieurs mois, chaque concurrent planche sur un projet propre avant qu’il soit analysé, noté et classé par la commission d’appel d’offres. Une fois qu’elle a délibéré, la commission propose au conseil métropolitain l’adoption de la décision attribuant le marché public au lauréat.

C’est précisément l’étape de l’analyse des offres sur laquelle s’est penché le groupe Rabot Dutilleul, classé deuxième à l’issue de la procédure. Soulevant plusieurs moyens très techniques, l’avocat du groupe, Stanislas de Margerie, a …