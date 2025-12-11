Congé menstruel : la justice tacle la Ville de Nantes, Johanna Rolland assume

Johanna Rolland est fâchée. La socialiste ne digère pas la décision du tribunal administratif de Nantes qui, ce 2 décembre, a suspendu l’instauration d’un congé menstruel pour les agentes de la ville de Nantes, voté en décembre 2024. La mesure avait déjà été suspendue cet été par la justice administrative pour Nantes Métropole.

« C’est une aberration et c’est incompréhensible. Dans un moment où la prévention sur ces sujets progresse, que les règles des collectivités locales soient si peu adaptées à la santé des femmes concernées, ça n’est pas acceptable, réagit la maire de Nantes auprès de Mediacités. Nous allons étudier tous les recours juridiques qui existent, au nom de toutes ces femmes. »