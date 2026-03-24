Mauvais perdant ? Le recours très incertain de Jean‐Michel Aulas contre l’élection municipale à Lyon

Mauvais perdant, Jean‐Michel Aulas ? Au moment de prendre la parole après sa défaite au second tour des élections municipales à Lyon, l’ancien patron de l’Olympique lyonnais a renoué avec ce qui faisait sa marque de fabrique lorsqu’il évoluait dans le monde du football : contester les « erreurs d’arbitrage », non sans une certaine dose de mauvaise foi, comme le relèvent bon nombre de médias.

« Compte‐tenu des nombreuses irrégularités qui se sont produites pendant le scrutin, nous avons déposé un recours, a‑t‐il annoncé dimanche soir. Je prends acte de l’avance infime de monsieur Doucet et tient dors et déjà officiellement à exprimer mes réserves quant au résultat final. » Qu’est‐ce qu’implique cette ultime manœuvre et quelles sont ses chances d’aboutir ? Mediacités