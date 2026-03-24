Mauvais perdant ? Le recours très incertain de Jean‐Michel Aulas contre l’élection municipale à Lyon

Alors qu'il dénonçait « de nombreuses irrégularités » dimanche soir, le candidat de la droite pourrait finalement arguer d'un défaut de couleur d'impression des bulletins de Grégory Doucet pour déposer un recours. Les scrutins de Vénissieux, Saint-Fons et Vaulx-en-Velin, où LFI l'a emporté, sont aussi menacés par de potentielles contestations.

Battu par l'écologiste Grégory Doucet, Jean-Michel Aulas, ce dimanche 22 mars, au soir du second tour des élections municipales. Photo : H.Coignard/Enketo.

Mauvais perdant, Jean‐Michel Aulas ? Au moment de prendre la parole après sa défaite au second tour des élections municipales à Lyon, l’ancien patron de l’Olympique lyonnais a renoué avec ce qui faisait sa marque de fabrique lorsqu’il évoluait dans le monde du football : contester les « erreurs d’arbitrage », non sans une certaine dose de mauvaise foi, comme le relèvent bon nombre de médias.

« Compte‐tenu des nombreuses irrégularités qui se sont produites pendant le scrutin, nous avons déposé un recours, a‑t‐il annoncé dimanche soir. Je prends acte de l’avance infime de monsieur Doucet et tient dors et déjà officiellement à exprimer mes réserves quant au résultat final. » Qu’est‐ce qu’implique cette ultime manœuvre et quelles sont ses chances d’aboutir ? Mediacités

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Temps de lecture : 6 minutes

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Par Mathieu Périsse

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