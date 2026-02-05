Affaire Epstein : Caroline Lang contrainte de se retirer de Séries Mania et de Pictanovo

Contrecoup inattendu de la publication par le ministère américain de la Justice des courriels du financier et criminel sexuel Jeffrey Epstein, la fille de l’ancien ministre de la Culture a dû démissionner des fonctions qu’elle occupait au sein de deux institutions audiovisuelles nordistes.

Le scandale Epstein fait sentir son onde de choc jusqu’à Lille et dans le Nord. Caroline Lang, la fille de l’ancien ministre Jack Lang, a dû abandonner mercredi les fonctions qu’elle occupait au sein du festival de série lillois Séries Mania et de Pictanovo, la société de production du conseil régional des Hauts‐de‐France, comme l’a révélé La Voix du Nord.

Ces démissions font suite à la publication par le ministère américain de la Justice de milliers d’emails du financier et criminel sexuel Jeffrey Epstein. Ceux‐ci ont permis de dévoiler l’importance du réseau de personnalités qu’il s’était constitué à travers le monde malgré sa condamnation pour avoir mis en place un réseau de prostitution de mineures. Parmi elles, l’ancien ministre de la Culture Jack Lang et sa fille Caroline Lang, ancienne directrice générale de Warner Bros TV pour la France, ainsi que l’a révélé Mediapart.

Si aucun des emails « ne révèle une implication dans les trafics commis par le pédocriminel », souligne Le Monde, ces courriels attestent de relations d’amitié mais aussi d’intérêt. Caroline Lang avait notamment fondé en 2016 …