Symbio, machine à brûler les subventions de l’hydrogène

Le fabricant de piles à combustible installé à Saint-Fons, au sud de Lyon, fait partie des start-up aujourd’hui en difficulté après avoir bénéficié de la pluie d’argent public qui s’est déversée sur la filière hydrogène en dépit des doutes pesant sur la technologie.

Le 5 décembre 2023, Laurent Wauquiez, alors président de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes, inaugurait en grande pompe l’usine Symbio de piles à combustible, à Saint‐Fons, dans la Vallée de la chimie. À ses côtés : Agnès Pannier‐Runacher, ministre à l’époque de la Transition énergétique, et Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie. Il faut dire qu’il y avait de quoi déplacer tout ce beau monde…

L’usine Symbio faisait en effet partie des dix « gigafactories » censées doter la France d’une filière hydrogène complète. De quoi mettre le pays à la pointe de cette technologie. L’État ne lésinait d’ailleurs pas à la dépense puisqu’il prévoyait d’investir 2,1 milliards d’euros dans cette dizaine de futurs fleurons industriels, et 9 milliards d’euros au total d’ici à 2030 pour soutenir cette source d’énergie décarbonée. Quelque 5000 emplois devaient être créés.

Deux ans et demi plus tard, la fièvre de l’hydrogène vert est largement retombée. En mai 2025, la société McPhy, spécialisée dans la fabrication d’électrolyseurs servant à la production d’hydrogène, était placée en liquidation judiciaire (elle a depuis été rachetée par le belge John Cockerill Hydrogen). Elle aussi était lauréate d’un projet subventionné de gigafactory. En juillet, c’était au tour de Symbio de subir un coup dur : la défection du constructeur automobile Stellantis, son principal client, devenu en même temps un de ses actionnaires à 33,33 %, aux côtés de Michelin et Forevia.

Catastrophe sociale

A l’origine, Symbio devait fournir des piles à combustible pour équiper des camionnettes fabriquées dans l’usine Stellantis de Hourdain, dans le Nord. Mais l’arrivée d’un nouveau patron, Antonio Filosa, à la tête du constructeur automobile, à la place de Carlos Tavares, en a décidé autrement. Les projets de véhicules utilitaires à hydrogène ont été abandonnés « en raison de la disponibilité limitée des infrastructures de ravitaillement en hydrogène, des investissements considérables requis et du besoin d’incitations très élevées pour les clients », selon un communiqué du groupe. En bref, était‐il précisé, « l’entreprise n’anticipe pas l’adoption des véhicules légers à hydrogène avant la fin de la décennie »…

Le résultat ? Une catastrophe sociale. Symbio a en effet annoncé une coupe claire de 70 % dans ses effectifs, soit 358 licenciements. Suite à un accord amiable signé en avril dernier, Stellantis a accepté de régler 235 millions d’euros pour son désengagement de la société, ce qui aidera à financer le plan social. Mais ses deux ex‐co‐actionnaires espéraient plus. Et, le 28 avril, les syndicats ont débrayé pour dénoncer « l’abandon » de Stellantis alors que la société de piles à combustibles a bénéficié d’importantes aides publiques.

Le journal Le Monde vient d’en dresser l’inventaire. Selon le quotidien du soir, Symbio a encaissé au total plus de 350 millions d’euros en deux ans, dont « 313 millions d’euros venant de fonds européens, sur un total programmé de 670 millions, qui lui avaient été alloués dans le cadre d’un PIIEC (projet important d’intérêt européen commun) ». Ce dispositif permet à des projets industriels de bénéficier de financements publics beaucoup plus importants que ce que l’UE autorise d’habitude, sans que cela soit jugé contraire aux règles de la concurrence.

L’Etat a quant à lui contribué à hauteur de 18,3 millions d’euros via le crédit impôt recherche, qui vise à encourager les entreprises à engager des activités de recherche et développement. Les collectivités locales ont également mis la main à la poche, notamment la Région et la Métropole, via une enveloppe d’aides à l’emploi et à la formation de 4 millions d’euros.

Les indemnités de l’ex‐PDG

Mais comment tout cet argent public a‑t‐il été employé ? Jean‐Baptiste Lucas, le nouveau PDG de Symbio, arrivé dans la foulée du retrait de Stellantis, en donne le détail au Monde, en affirmant que tout a été contrôlé par la Commission européenne et par la Banque publique d’investissement (bras armé de l’État pour la distribution des subventions à l’industrie). Retenons que sur les 313 millions d’euros du PIIEC, 140 millions auraient correspondu à des dépenses de personnel. Mais aussi que l’ancienne direction a apparemment vu trop grand et trop vite en matière d’embauches puisque « 800 personnes étaient présentes sur le site mi‐2024, plus que ce qui était prévu », précise Jean‐Baptiste Lucas.

Les syndicats s’étonnent de leur côté que six membres du comité exécutif, dont l’ancien PDG Philippe Rosier, aient touché des indemnités de départ totalisant 1,6 million d’euros, alors que l’entreprise avait complètement échoué à remplir ses objectifs de production et qu’un premier plan de réduction des effectifs avait déjà été engagé.

Sur le site communautaire de discussion Reddit, un « consultant sur la partie conception et fabrication banc d’essai moteur hydrogène », qui affirme avoir « travaillé quasiment deux ans pour Symbio », évoque plus crûment (avec détails) une « gestion budgétaire catastrophique » et une « technologie de la pile à combustible pas du tout mature », affirmant que « 90 % des piles envoyées aux clients étaient défectueuses ». Un témoignage peut‐être contestable et isolé mais qui pose clairement la question du contrôle de l’utilisation des financements publics.

La vigilance semblait d’autant plus de mise que les limites de la technologie de l’hydrogène appliquée à certains types de transports sont connues depuis longtemps. Au point que dans dans un article consacré à l’inauguration en grande pompe de l’usine de Symbio, le site Lyon Entreprise soulignait que « le plus dur restait à faire ».

Batterie électrique moins coûteuse

Mediacités avait pour sa part détaillé ces limites dans un article de janvier 2023 montrant les risques que prenaient les régions et les municipalités à se lancer dans la ruée vers l’hydrogène, observée au début de la décennie. Plusieurs villes, dont les plus ambitieuses au départ comme Dijon, ont ainsi depuis renoncé à leurs projets de bus à hydrogène. C’est aussi le cas de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes pour une ligne prévue entre Lyon et Trévoux.

Très sceptique sur la plupart des projets hydrogène dans le domaine de la mobilité terrestre, l’expert Cédric Philibert, interrogé dans cette enquête, s’attendait ainsi à ce qu’il y ait « beaucoup d’argent public gaspillé ». Il visait notamment le cas des véhicules utilitaires à hydrogène, voire des bus, où la batterie électrique, moins coûteuse, s’imposerait, selon lui.

Réduite à 175 salariés, Symbio va quant à elle tenter de poursuivre l’aventure. Elle compte développer des piles à combustible plus puissantes, pour se concentrer « sur les segments à usages très intensifs », notamment les poids lourds pour le transport longue distance.

Il paraît en revanche douteux que l’entreprise puisse toucher les 350 millions d’euros restants du programme PIEEC. Elle pourra se féliciter de ne pas avoir à rembourser l’argent déjà perçu. Comme le rappellent les salariés cités par Le Monde, le programme européen avait en effet pour contrepartie… le maintien de l’emploi jusqu’en 2033.