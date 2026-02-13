Municipales à Tourcoing : le parti de Doriane Bécue et Gérald Darmanin sanctionné au pire moment

Les comptes du micro-parti destiné à financer la campagne électorale de la maire sortante et du ministre de la justice n’ayant pas été déposés à temps, cette pompe à dons politiques défiscalisés ne pourra plus être actionnée.

Alors que la campagne des élections municipales bat son plein, la liste dirigée par la maire sortante de Tourcoing, la divers droite Doriane Bécue, a enregistré un coup dur. Son micro‐parti « Vive Tourcoing » vient d’être sanctionné par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), pour ne pas avoir déposé ses comptes avant la date limite imposée du 30 juin 2025.

Présidé par Doriane Bécue, ce parti s’est donné « pour but de fédérer les énergies et les compétences de celles et ceux qui font le choix de Tourcoing et du département du Nord » selon ses statuts, et de regrouper tous les élus du groupe « le choix de Tourcoing avec Gérald Darmanin ». Le ministre de la justice participe en effet activement à la campagne des municipales. « Je serai premier adjoint si les Tourquennois me font confiance au mois de mars prochain », a‑t‐il indiqué, ce mardi, à France Info. Une déclaration, qui confirme des propos déjà tenus en octobre, ainsi que sa volonté d’être présent pour la bataille de la présidence de la Métropole européenne de Lille. Une implication qui ne l’a manifestement pas amené à vérifier si l’intendance suivait…

Un oubli qui coûte cher

Les comptes de Vive Tourcoing ont en effet été déposés hors délais, au‐delà du …