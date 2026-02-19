La ministre Charlotte Parmentier‐Lecocq quitte le gouvernement… pour permettre à son suppléant de devenir maire

La ministre déléguée chargée de l'autonomie, par ailleurs députée du Nord, va quitter son poste… afin de permettre à son suppléant, Jean Moullière, de briguer la mairie de Templeuve-en-Pévèle. En cause, officiellement ?, Le souci d’éviter une législative partielle. Son départ entraîne le nouveau report du "plan grand âge" annoncé depuis 2022.

Elle a été de tous les gouvernements depuis la dissolution de l’Assemblée en 2024, et voici qu’elle le quitte à la faveur du remaniement annoncé par Sébastien Lecornu. La raison ne tient pas à un désaccord politique… mais aux ambitions municipales de son suppléant depuis 2022, Jean Moullière, élu à Templeuve‐en‐Pévèle, au sud de Lille, depuis 2014.

A 31 ans, celui qui siège au palais Bourbon depuis l’automne 2024 est le successeur désigné de Luc Monnet, le maire de la commune qui ne se représente pas au terme de quatre mandats. L’occasion était trop belle… alors Charlotte Parmentier‐Lecocq, députée macroniste depuis 2017 – depuis ralliée à Horizons, le parti d’Edouard Philippe – a accepté de reprendre son siège de députée et donc, de délaisser son poste de ministre. Son objectif, explique‐t‐elle à Mediacités, est d’éviter la convocation d’une législative partielle. En effet, si elle demeure ministre et que Jean Moullière est élu maire, la loi sur le non‐cumul des mandats entraînerait de fait un nouveau scrutin.

« Je ne le fais pas à 100 % de gaieté de coeur »

Dans ses précédentes interviews, à