Enfin dévoilée, la liste de Matthieu Valet témoigne des difficultés du RN lillois à mobiliser

Liens familiaux, candidatures doubles, transfuges Reconquête ! : Mediacités a défriché la liste du Rassemblement national pour la mairie de Lille, sur laquelle Matthieu Valet n’a jamais communiqué depuis le début de la campagne.

Matthieu Valet a gardé le suspense jusqu’au bout. Interrogé à plusieurs reprises par la presse sur la composition de sa liste, le candidat du Rassemblement national à la mairie de Lille n’a – contrairement à ses concurrents – pas organisé d’événement visant à présenter ses colistiers, ni communiqué à ce sujet sur les réseaux sociaux. Mediacités a donc dû attendre patiemment la publication des 61 noms en préfecture pour en prendre connaissance du groupe « Une autre Lille » qu’il souhaite porter à la mairie .

Avec seulement dix personnes déjà candidates pour le Rassemblement national en 2020, c’est une liste largement renouvelée que portera le parti d’extrême droite le 15 mars prochain. Parmi ceux qui restent, on compte notamment l’avocat Eric Cattelin‐Denu (en 3e position), tête de liste lors de la dernière élection municipale. Celui‐ci avait, en 2020, retiré de la vente un accessoire nazi, après que Mediacités eut repéré qu’il l’exhibait et le proposait aux acheteurs dans le local de son association.

Autre revenant : Josselin Evrard, un habitué des élections locales qui oscille entre le RN et Reconquête !, le parti d’Eric Zemmour dont il a été délégué départemental adjoint. Dans un billet de blog publié sur le site de la fédération Reconqu …