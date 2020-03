Municipales à Lille : le candidat RN peut-il vendre des objets nazis ?

Suite à l’alerte d’un lecteur de Mediacités quant à la présence d’objets nazis au local d’Entraid’59, située rue du Calvaire à Fives, nous sommes allés le vérifier un samedi, jour hebdomadaire d’ouverture. Derrière le comptoir, Eric Cattelin-Denu, dont le père fut l’un des fondateurs de cette association loi 1901 d’aide aux plus démunis. A mille lieues de la course au beffroi, le candidat RN, en week-end, est occupé à farfouiller dans des cartons. A première vue, rien d’anormal – seulement un bric-à-brac plein d’objets recouverts d’une fine couche de poussière.

A l’entrée, dans des caisses de vinyles, David Bowie côtoie des disques de musique militaire allemande. Plus loin, dans les allées peuplées d’un fatras de vaisselle et d’objets en tous genre, on a l’impression d’être suivi. Derrière nous, le portrait d’un maréchal de la Luftwaffe nous fixe de son regard sévère. Soudain, dans l’une des vitrines horizontales qui habillent le mur d’entrée, l’oeil du visiteur est attiré par un drôle d’objet de déco, de ceux qu’on n’accrocherait pas forcément chez soi. Une hampe de drapeau qui exhibe une croix gammée en métal surmontée d’un aigle aux ailes déployées, proposée pour la modique somme de 400 euros.

Eric Cattelin-Denu, qui se présente d’abord comme « le gérant de l’association », rétropédale soudain quand on lui demande quelques explications. Et minimise son rôle au sein de la structure : il n’est plus qu’un « simple bénévole qui utilise son temps libre pour aider ». Le candidat RN aux municipales à Lille décide de prendre les devants : « Effectivement, on ne doit pas exposer de croix gammée. Sauf que là, elle est retournée ! »

« A cause de vous, on va être obligés de la brader ! »

En France, la vente d’objets comportant un emblème ou un insigne nazi est autorisée mais pas leur exhibition (voir encadré ci-dessous), sauf pour les besoins d’un film, d’un spectacle ou d’une exposition à caractère historique. Que la croix gammée soit présentée à l’envers ou non n’y change rien.

« Je ne fais pas l’apologie du IIIe Reich ! Je préfère la période 14–18 », se défend le candidat, avocat de profession, qui se dit féru d’histoire. Dans les braderies aussi, vous pouvez trouver ce genre de trucs de nazillons ! Tout comme des insignes communistes ou des médailles soviétiques… » Le candidat nous rappellera un peu plus tard : « Bon, un type est intéressé pour la racheter à 200 euros. A cause de vous, on va être obligés de la brader ! » Selon ses dires, la hampe était exposée dans le magasin depuis environ un an. C’est sans doute un mal pour un bien : au regard de la loi, l’association risquait jusqu’à 1500 euros d’amende. Près de quatre fois le prix d’origine de l’objet…

Exhibition interdite Selon l’article R645‑1 du code pénal, est puni d’une amende de classe 5 (1 500 euros maximum) le fait, sauf pour les besoins d’un film, d’un spectacle ou d’une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d’exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle (…) soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité.

