Réinvestir les logements et les bureaux vacants : la fausse‐bonne solution des candidats aux municipales de Lille

« À Lille, se loger est devenu un véritable parcours du combattant, aussi bien pour les familles que pour les jeunes actifs et les étudiants. Dans le même temps, des milliers de logements et de bureaux sont aujourd’hui totalement vides à Lille et dans la Métropole ». Le 9 février, l’écologiste Stéphane Baly s’affiche aux côtés de la députée de Paris (L’Après, ex‐France insoumise) Danielle Simonnet. Elle porte une proposition de loi, pour l’heure non inscrite à l’agenda de l’Assemblée, qui vise à permettre aux maires – comme c’est le cas actuellement pour les préfets – de réquisitionner des locaux laissés vacants, afin d’y loger des personnes à la rue ou sur le point d’être expulsées.

« Il est inconcevable et totalement indéfendable socialement de laisser l’ancienne cité administrative vide, alors que des gens sont dehors », s’indigne notamment la tête de liste Lille Demain. Sa vidéo sur le sujet cumule 75 000 vues, meilleure audience de son compte Instagram… le signe que cette proposition séduit.

Amianté et vide depuis le transfert des fonctionnaires dans la “cité Marianne” située Porte des postes, ce bâtiment, propriété de l’Etat – et donc non‐réquisitionnable – est en cours de mutation. Après un premier appel à manifestation d’intérêt infructueux, un porteur de projets doit être désigné d’ici le mois de juin. Le temps que des travaux de réhabilitation soient effectués, Stéphane Baly y voit l’opportunité d’une occupation transitoire comprenant de l’hébergement d’urgence ou encore des résidences artistiques.