Réinvestir les logements et les bureaux vacants : la fausse‐bonne solution des candidats aux municipales de Lille

À Lille, plus de 25 000 demandes de logement social sont en attente et les constructions progressent au ralenti. Face à cette crise profonde, plusieurs prétendants au Beffroi présentent une équation séduisante : des logements et des bureaux vides d’un côté, des gens privés de logements de l’autre… Sauf que cette solution d’apparence évidente n’en est pas une.

Lille compte plusieurs milliers de logements vacants, pour la plupart très dégradés. Ici dans les quartiers Moulins et Wazemmes Photos et montage : Mediacités

« À Lille, se loger est devenu un véritable parcours du combattant, aussi bien pour les familles que pour les jeunes actifs et les étudiants. Dans le même temps, des milliers de logements et de bureaux sont aujourd’hui totalement vides à Lille et dans la Métropole ». Le 9 février, l’écologiste Stéphane Baly s’affiche aux côtés de la députée de Paris (L’Après, ex‐France insoumise) Danielle Simonnet. Elle porte une proposition de loi, pour l’heure non inscrite à l’agenda de l’Assemblée, qui vise à permettre aux maires – comme c’est le cas actuellement pour les préfets – de réquisitionner des locaux laissés vacants, afin d’y loger des personnes à la rue ou sur le point d’être expulsées.

« Il est inconcevable et totalement indéfendable socialement de laisser l’ancienne cité administrative vide, alors que des gens sont dehors », s’indigne notamment la tête de liste Lille Demain. Sa vidéo sur le sujet cumule 75 000 vues, meilleure audience de son compte Instagram… le signe que cette proposition séduit.

Amianté et vide depuis le transfert des fonctionnaires dans la “cité Marianne” située Porte des postes, ce bâtiment, propriété de l’Etat – et donc non‐réquisitionnable – est en cours de mutation. Après un premier appel à manifestation d’intérêt infructueux, un porteur de projets doit être désigné d’ici le mois de juin. Le temps que des travaux de réhabilitation soient effectués, Stéphane Baly y voit l’opportunité d’une occupation transitoire comprenant de l’hébergement d’urgence ou encore des résidences artistiques.

 

 

 
 

 
 

Voir cette publication sur Instagram

 

&nbsp …

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 9 minutes

Favorite

Par Matthieu Slisse

1 / ?