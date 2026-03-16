Sous la menace d’une peine d’inéligibilité, Laurent Degallaix en ballotage défavorableà Valenciennes

La partie s’annonce difficile pour Laurent Degallaix (Horizons). Si le maire sortant de Valenciennes vire en tête à l’issue du premier tour avec 28,48 % des voix, il n’a qu’une courte avance sur ses poursuivants et pourrait voir se liguer différents candidats face à lui au second tour.

Il est talonné par la liste divers gauche de Lucie Troadec (24,83 %) et celle du candidat du Rassemblement national Tanneguy Adriencense (24,83 %), qui réussit à doubler le score du RN par rapport à 2020. L’ancienne élue de la majorité Degallaix Isabelle Desoil réunit (13,06 %) et pourrait se maintenir ce que ne parvient pas à faire Pascal Durieux (divers droite) qui cale à 9,33 %. Les listes Troadec, Desoil et Durieux parlent déjà de se rapprocher pour réaliser un front anti‐Degallaix.

Le maire de Valenciennes pourrait payer ici le prix du procès que lui a intenté une ancienne maitresse pour trafic d’influence et subornation de témoins. Le 20 février au tribunal judiciaire de Lille un an de prison assorti d’une obligation de résidence à domicile sous bracelet électronique, 25 000 euros d’amende ainsi que cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire (c’est-à-dire immédiate) ont été requis à son encontre. Le délibéré est attendu pour le 30 avril. …