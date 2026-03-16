Sous la menace d’une peine d’inéligibilité, Laurent Degallaix en ballotage défavorableà Valenciennes

Le maire de Valenciennes, Laurent Degallaix, comparaissait le 19 février 2026 au tribunal correctionnel de Lille pour trafic d’influence et subornation de témoins. Phot : Facebook Laurent Degallaix

La partie s’annonce difficile pour Laurent Degallaix (Horizons). Si le maire sortant de Valenciennes vire en tête à l’issue du premier tour avec 28,48 % des voix, il n’a qu’une courte avance sur ses poursuivants et pourrait voir se liguer différents candidats face à lui au second tour. 

Il est talonné par la liste divers gauche de Lucie Troadec (24,83 %) et celle du candidat du Rassemblement national Tanneguy Adriencense (24,83 %), qui réussit à doubler le score du RN par rapport à 2020. L’ancienne élue de la majorité Degallaix Isabelle Desoil réunit (13,06 %) et pourrait se maintenir ce que ne parvient pas à faire Pascal Durieux (divers droite) qui cale à 9,33 %. Les listes Troadec, Desoil et Durieux parlent déjà de se rapprocher pour réaliser un front anti‐Degallaix. 

Le maire de Valenciennes pourrait payer ici le prix du procès que lui a intenté une ancienne maitresse pour trafic d’influence et subornation de témoins. Le 20 février au tribunal judiciaire de Lille un an de prison assorti d’une obligation de résidence à domicile sous bracelet électronique, 25 000 euros d’amende ainsi que cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire (c’est-à-dire immédiate) ont été requis à son encontre. Le délibéré est attendu pour le 30 avril.&nbsp …

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Par Matthieu Slisse

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